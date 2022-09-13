На памятниках в Одессе устанавливают информационные таблички с QR-кодом (видео)

Туристы и одесситы могут получать историческую справку о памятниках города. Это делает процесс знакомства с городом гораздо более простым и интересным.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Департаментом городского хозяйства реализуется проект по оснащению памятников города информационными табличками с QR-кодами.
Таблички каждого объекта имеют единый стиль и состоят из следующих элементов:
- сам QR-код;
- герб города Одессы;
- название объекта на украинском языке;
- название объекта на английском языке.
Основное преимущество такого когда – легкое распознавание сканирующим устройством, в том числе камерой смартфона. Просканировав с ее помощью код на памятнике, можно получить информацию о достопримечательности.
Установка табличек с QR-кодами началась с одесских памятников. Уже установлено 34 таблички.