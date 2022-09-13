На памятниках в Одессе устанавливают информационные таблички с QR-кодом (видео)

Туристы и одесситы могут получать историческую справку о памятниках города. Это делает процесс знакомства с городом гораздо более простым и интересным.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Департаментом городского хозяйства реализуется проект по оснащению памятников города информационными табличками с QR-кодами.

Таблички каждого объекта имеют единый стиль и состоят из следующих элементов:

сам QR-код;

герб города Одессы;

название объекта на украинском языке;

название объекта на английском языке.

Основное преимущество такого когда – легкое распознавание сканирующим устройством, в том числе камерой смартфона. Просканировав с ее помощью код на памятнике, можно получить информацию о достопримечательности.

Установка табличек с QR-кодами началась с одесских памятников. Уже установлено 34 таблички.