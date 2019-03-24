﻿ На оживленном одесском перекрестке образовался провал - Одесская Жизнь

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На оживленном одесском перекрестке образовался провал

На оживленном одесском перекрестке образовался провал

Яма, заполненная водой, появилась напротив рынка “Успех” прямо на проезжей части на проспекте Небесной Сотни угол Инглези.

Яма наполнена дурно пахнущей водой. Рядом даже имеется щит, предупреждающий о провале. Однако он не ограждает опасное место, а валяется рядом.провал

Ремонтные работы коммунальщики не проводят.провал

По предположению одесского блогера Ивана Бошку, который написал о провале на своей странице в Фейсбук, это похоже на порыв канализации и, следовательно, может привести к ЧП. Чем дольше не будут проведены ремонтные работы, тем дороже они обойдутся.

Фото: с ФБ-страницы блогера

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