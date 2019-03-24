﻿ На оживленном одесском перекрестке образовался провал - Одесская Жизнь

Яма, заполненная водой, появилась напротив рынка “Успех” прямо на проезжей части на проспекте Небесной Сотни угол Инглези.

Яма наполнена дурно пахнущей водой. Рядом даже имеется щит, предупреждающий о провале. Однако он не ограждает опасное место, а валяется рядом.

Ремонтные работы коммунальщики не проводят.

По предположению одесского блогера Ивана Бошку, который написал о провале на своей странице в Фейсбук, это похоже на порыв канализации и, следовательно, может привести к ЧП. Чем дольше не будут проведены ремонтные работы, тем дороже они обойдутся.

Фото: с ФБ-страницы блогера