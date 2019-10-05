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Новости Одессы и Одесской области

На окраине Одессы пылал автомобиль

На окраине Одессы пылал автомобиль

Легковая машина марки Mercedes Sprinter загорелась на Старокиевской дороге, что на выезде из города.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции сообщает dumskaya.net.

Инцидент произошел, когда водителя авто остановили на посту “Центролит”.

Автомобилист вышел из машины, а пока общался с правоохранителями, его авто внезапно загорелось.

В свою очередь, патрульные не растерялись. Они достали огнетушители из служебной машины и быстро потушили огонь. Обошлось без пострадавших.

Фото: dumskaya.net

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