На окраине Одессы пылал автомобиль

Легковая машина марки Mercedes Sprinter загорелась на Старокиевской дороге, что на выезде из города.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции сообщает dumskaya.net.

Инцидент произошел, когда водителя авто остановили на посту “Центролит”.

Автомобилист вышел из машины, а пока общался с правоохранителями, его авто внезапно загорелось.

В свою очередь, патрульные не растерялись. Они достали огнетушители из служебной машины и быстро потушили огонь. Обошлось без пострадавших.

Фото: dumskaya.net