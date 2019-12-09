На окраине Одессы произошла авария с участием внедорожника: есть жертвы (фото)

В Нацполиции в Одесской области сообщили о ДТП в районе одесской улицы Грушевского.

Там водитель 45-летний внедорожника «Mitsubishi» столкнулся с грузовым авто «DAF».

По предварительным данным, легковая машина с разгону влетела в контейнеровоз после того, как тот остановился на красный свет светофора.

Автомобилист, управляющий внедорожником, скончался на месте. Его троих пассажиров увезли с травмами в больницу.

По факту происшествия начато досудебное расследование. Подробности выясняют оперативники.

Фото: ГУНП в Одесской области

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