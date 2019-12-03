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Новости Одессы и Одесской области

На околиці Одеси зіштовхнулися 5 автомобілів: є постраждалі

На околиці Одеси зіштовхнулися 5 автомобілів: є постраждалі

Ймовірно, через погодні умови одну з машин занесло на мокрій дорозі.

На околиці Одеси біля заправки “WOG” сталася масштабна аварія за участю 5-ти машин.

Про це повідомляє УСІ.

Вчора, 2 грудня, на Клеверному мосту близько 22:00 біля заправки зіткнулися 5 автівок. У ДТП постраждала одна людина – його з легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.

За непідтвердженою інформацією, один з водіїв був напідпитку і після того, що сталося він намагався втекти. Однак не встиг і його затримали.

Причини аварії поки не зрозумілі. Ймовірно, через погодні умови одну з машин занесло на мокрій дорозі.

Фото: УСІ

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