Новости Одессы и Одесской области

На Одессу надвигается шторм: полиция просит не выходить и не выезжать без острой необходимости (видео)

На Одессу надвигается шторм: полиция просит не выходить и не выезжать без острой необходимости (видео)

На Одессу надвигается штормовая погода с дождями и сильным ветром. 

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Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В связи с этим полиция просит максимально ограничить передвижение по городу, не выезжать на личном транспорте без острой необходимости. А детям, беременным женщинам и пожилым людям лучше максимально ограничить нахождение на улице.

❗До уваги❗За прогнозами Гідрометцентру, в Одесі та області очікується погіршення погодних умов, а саме – значне…

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 29. September 2020

Как сообщалось, шторм уже накрыл населенные пункты на Юге Одесской области.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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