На Одессу надвигается шторм: полиция просит не выходить и не выезжать без острой необходимости (видео)

На Одессу надвигается штормовая погода с дождями и сильным ветром.
Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В связи с этим полиция просит максимально ограничить передвижение по городу, не выезжать на личном транспорте без острой необходимости. А детям, беременным женщинам и пожилым людям лучше максимально ограничить нахождение на улице.
❗До уваги❗За прогнозами Гідрометцентру, в Одесі та області очікується погіршення погодних умов, а саме – значне…
Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 29. September 2020
Как сообщалось, шторм уже накрыл населенные пункты на Юге Одесской области.