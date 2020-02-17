На одесском поселке Котовского из-за ДТП временно встали трамваи

На Николаевской дороге произошло ДТП в районе мясоперерабатывающего завода.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Там столкнулись грузовой автомобиль Скания и трамвай. По информации полиции, водитель грузовика не предоставил преимущество в движении трамваю.

Предварительно известно, что никто не пострадал.

В результате аварии временно встали трамваи №№1,6,7, впрочем, через какое-то время их движение восстановили.

Кроме того, в этом районе машины выстроились в тянучку.

Фото: kekc.news

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