На одесском поселке Котовского из-за ДТП временно встали трамваи

На Николаевской дороге произошло ДТП в районе мясоперерабатывающего завода.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
Там столкнулись грузовой автомобиль Скания и трамвай. По информации полиции, водитель грузовика не предоставил преимущество в движении трамваю.
Предварительно известно, что никто не пострадал.
В результате аварии временно встали трамваи №№1,6,7, впрочем, через какое-то время их движение восстановили.
Кроме того, в этом районе машины выстроились в тянучку.
Фото: kekc.news
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