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На одесском пляже появилась бетонка: стало известно зачем (фото)

На одесском пляже появилась бетонка: стало известно зачем (фото)

Несколько дней назад пользователи соцсетей выложили фотографии бетонной дороги, которая появилась прямо на пляже, справа от комплекса Aston Hall. 

“Одесская жизнь” побывала на месте стройки. Как рассказали рабочие, эта дорога – временная. Плиты выложены для подъезда техники на место строительства лестницы, которая будет соединять пляж и Трассу Здоровья. Как только объект будет сдан – плиты уберут.

Сейчас работы идут полным ходом. Проект лестницы вывешен на заборе, который ограждает стройку со стороны Трассы Здоровья.

Лестница, которая ведет к пляжу сейчас, уже много лет находится в том состоянии, когда ходить по ней стало небезопасно.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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