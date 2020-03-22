На одесском пляже Отрада продолжается скандальная стройка

В прошлый раз владельцы Mafia Rave Terrace получили штраф за удаление трех деревьев и обрезку ещй тринадцати. Видимо, застройщику не так уж и важны нормы строительства и штрафы. Даже во время карантина там продолжаются строительные работы.

Кабинет министров Украины, президент Владимир Зеленский и обладминистрации всех городов требуют оставаться дома.

Однако такие требования и законодательные акты – не помеха одесским пляжным застройщикам. По информации издания «Думская», на территории ресторанно-пляжного комплекса Mafia Rave Terrace в Отраде полным ходом идет строительство помещения.

В начале февраля выяснилось, что по указу того же заказчика, на этой территории под корень спилили три дерева и обрезали еще тринадцать. Но то, что данная территория является рекреационной зоной пляжа, его мало беспокоит.

По данному факту Департамент экологии, КП «Горзелентерст» и ОО «Зеленый лист» зафиксировали ряд нарушений природоохранного хозяйства. Директор Департамента экологии Валентина Дацюк сообщила, что за такой акт заказчик работ получит штраф. Но, по всей видимости, это его не остановило, и вскоре еще один склон будет захвачен очередным рестораном.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!