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Новости Одессы и Одесской области

Владельцев ресторана на одесском пляже оштрафуют за срез деревьев

Владельцев ресторана на одесском пляже оштрафуют за срез деревьев

В рекреационной зоне пляжа «Отрада» были противозаконно удалены три дерева и обрезаны ещё тринадцать. Деревья росли на этой территории уже более сорока лет. Департамент экологии совместно с КП «Горзелентрест» и ОО «Зеленый лист» проинспектировали место, и вскоре нарушителю придется оплатить штраф.

Об этом сообщил эко-активист общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский на свей странице в Facebook.

Активист пишет, что часть зеленой зоны перед заведением Mafia Rave Terrace снова обложили плиткой. Также там под корень спилены три дерева, а ещё тринадцать – обрезаны. По информации Владислава Балинского, это были 15 гледичий и одна акация.

По данному факту Департамент экологии, КП «Горзелентрест и ОО «Зеленый лист» зафиксировали на территории ряд нарушений природоохранного хозяйства.

«На территории ресторана, который принадлежит ООО «Отрада», зафиксирован факт сноса трех деревьев и ещё обрезки тринадцати деревьев. На обрезку также не были получены технические условия «Горзелентреста». Составлен акт и подготовлено обращение в государственную экологическую инспекцию о расчете ущерба и предъявлению этого ущерба к оплате нарушителям», – рассказала в своем видеокомментарии на YouTube канале «Думская, 1»  и.о. директора Департамента экологии и развития рекреационных зон Валентина Дацюк.

Фото: Владислав Балинский

Видео: Одесский горсовет

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Артем Виноградов
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