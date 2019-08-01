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Новости Одессы и Одесской области

На одесском пляже нашли мертвого дельфина

На одесском пляже нашли мертвого дельфина

Одесситка Светлана Курдвановская нашла на Собачьем пляже мертвого дельфина. Она опубликовала такое фото в Facebook.

«Работник спасательной службы сначала всех уверял, что это муляж, потом сообщил, что приедет служба и заберет. Печальное зрелище», – констатировала Светлана Курдвановская.

Она также предположила, что дельфин новорожденный: «Пуповина видна, вероятно, вчера грозой забросило через волнорез, волнами».

Кроме того, неравнодушная одесситка рассказала, что несколькими днями ранее на ее глазах мужчина с сыном вытащили на берег маленького ската и прокололи ему спину вилкой. На требования отпустить ската в воду, мужчина заявил, что у них «подводная рыбалка».

«Варвары. А мы удивляемся почему мусора полно в городе, почему пляжи загажены», – добавила Светлана.

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