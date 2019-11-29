На одесском Фонтане поселят огромное морское чудище (фото, видео)

Скульптура гигантского осьминога появится в сквере Героической обороны Одессы, что на 6-й станции Большого Фонтана.

Ее установят на территории детского спортивного комплекса.

Об этом со ссылкой на КП “Горзелентрест” сообщает информационный проект “Редакция”.

Фигуру вырезал из дерева местный скульптор, выпускник “Грековки” Овнан Манукян.

Она пока еще в мастерской, так как не полностью готова к установке. Осьминога предстоит покрасить в голубой цвет и обработать защитным покрытием.

В свою очередь, в Facebook депутат горсовета Алексей Еремица отметил, что для морского чудища изготовят специальный постамент, куда его водрузят. Также он поделился видео, на котором можно хорошенько разглядеть скульптуру.

“Это осьминог. Огромный, тяжелый и очень крутой! – написал Алексей Еремица. – Была идея посадить его на корабль, что на детской площадке. Но если он туда “залезет”, то утащит судно в морскую пучину”.

Фото: Алексей Еремица, Овнан Манукян, Facebook

Видео: Иа “Одессит” по материалам Алексея Еремицы

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