fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На одесской железной дороге спасли из-под поезда покалеченную собаку

На одесской железной дороге спасли из-под поезда покалеченную собаку

Животное лежало посреди рельсов на железнодорожной станции.

Его увидела семейная пара и не смогла пройти мимо.

Об этом сообщает ТСН.

К станции как раз приближался поезд. В считанные секунды женщина подбежала к собаке, успела забрать ее с рельсов и отскочить.

Пес был напуган, но у него даже не было сил сопротивляться. Уже в машине спасители рассмотрели, что тот остался без половины зубов и едва шевелит лапками. Спасители предполагают, что умное животное сознательно легло на рельсы, чтоб избавиться от мучений.

Люди отвезли собаку в ветклинику. Осмотрев животное, медики постановили, что у него сломан позвоночник, а задние лапы лишены чувствительности. Более того, в бедолагу, видимо стреляли, так как в его теле застряла пуля.

Пришлось делать операцию. Врачи говорят, что по всем признакам пес пошел на поправку, он хорошо ест и спит.

Спасеныша назвали Ромой и передали зоозащитникам. Сейчас собачке ищут новый дом и любящих хозяев.

Фото: ТСН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить