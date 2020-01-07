На одесской железной дороге спасли из-под поезда покалеченную собаку

Его увидела семейная пара и не смогла пройти мимо.

Об этом сообщает ТСН.

К станции как раз приближался поезд. В считанные секунды женщина подбежала к собаке, успела забрать ее с рельсов и отскочить.

Пес был напуган, но у него даже не было сил сопротивляться. Уже в машине спасители рассмотрели, что тот остался без половины зубов и едва шевелит лапками. Спасители предполагают, что умное животное сознательно легло на рельсы, чтоб избавиться от мучений.

Люди отвезли собаку в ветклинику. Осмотрев животное, медики постановили, что у него сломан позвоночник, а задние лапы лишены чувствительности. Более того, в бедолагу, видимо стреляли, так как в его теле застряла пуля.

Пришлось делать операцию. Врачи говорят, что по всем признакам пес пошел на поправку, он хорошо ест и спит.

Спасеныша назвали Ромой и передали зоозащитникам. Сейчас собачке ищут новый дом и любящих хозяев.

Фото: ТСН

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