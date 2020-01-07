На одесской железной дороге спасли из-под поезда покалеченную собаку

Животное лежало посреди рельсов на железнодорожной станции.
Его увидела семейная пара и не смогла пройти мимо.
Об этом сообщает ТСН.
К станции как раз приближался поезд. В считанные секунды женщина подбежала к собаке, успела забрать ее с рельсов и отскочить.
Пес был напуган, но у него даже не было сил сопротивляться. Уже в машине спасители рассмотрели, что тот остался без половины зубов и едва шевелит лапками. Спасители предполагают, что умное животное сознательно легло на рельсы, чтоб избавиться от мучений.
Люди отвезли собаку в ветклинику. Осмотрев животное, медики постановили, что у него сломан позвоночник, а задние лапы лишены чувствительности. Более того, в бедолагу, видимо стреляли, так как в его теле застряла пуля.
Пришлось делать операцию. Врачи говорят, что по всем признакам пес пошел на поправку, он хорошо ест и спит.
Спасеныша назвали Ромой и передали зоозащитникам. Сейчас собачке ищут новый дом и любящих хозяев.
Фото: ТСН
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