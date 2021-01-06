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На одесской объездной слетела в озеро легковушка

На одесской объездной слетела в озеро легковушка

Сегодня утром, 6 января, в Одесской области на Объездной дороге около села Усатово упал в озеро легковой автомобиль.

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По данным областной патрульной полиции, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением, отчего машина выехала с дороги прямо в озеро рядом с Куяльницким лиманом.

64-летний водитель успел вовремя покинуть автомобиль. Он сам вызвал спасателей. Затем он оставил машину и вызвал скорую на свой домашний адрес.

Патрульные полицейские обнаружили авто в озере и с помощью сотрудников ГСЧС достали машину из воды.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Фото: пресс-служба ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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