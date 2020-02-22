На одесской даче Маразли задумали строить курорт: как она сейчас выглядит (фото)

Рядом с дачей Маразли на Лидерсовском бульваре, 13 появится курортная зона. Землю вокруг памятников архитектуры уже оформили под застройку, но сами исторические здания обещают не трогать.

Три здания по адресу Лидерсовский бульвар, 13 являются комплексом. Одесситам он известен, как «дача Маразли». «УСИ» сообщает, что земля рядом с историческими зданиями уже оформлена под строительство курортно-оздоровительного комплекса.

В свою очередь, в мэрии говорят, что три здания «дачи Маразли» не будут трогать, так как земля на строительство отведена рядом с ней.

Наш корреспондент отправился к особнякам Григория Маразли, чтобы запечатлеть территорию и сооружения перед строительными работами.

Вероятно, что три памятника архитектуры могут отреставрировать, так как они приобретены ООО «Бульвар 1906» еще в 2018 году за 455 тысяч долларов. Здания этого «комплекса» очень нуждаются в ремонте. Со стен сыплется штукатурка, трескаются колонны, в целом, все декоративные элементы сильно износились за многие годы.

Эта компания намерена строить на указанной территории курортно-оздоровительный комплекс. А если конкретнее, то задумано «строительство курортно-оздоровительного комплекса с помещениями общественного назначения и подземным паркингом». Предварительно известно, что сносу должны подлежать нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13-Б, 13-Г, 13-Д, 13-З.

Так что вскоре территория «дачи» изменится до неузнаваемости.

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