На одесских пляжах купаться можно, – лабораторный центр МОЗ

Морская воде соответствует установленным нормам.
Речь идет о муниципальных пляжах Одессы.
Об этом сообщают в лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.
Морская воде соответствует установленным нормам.
Речь идет о муниципальных пляжах Одессы.
Об этом сообщают в лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.
За 5 февральских дней 2018 года на склоне в районе Чкаловского пляжа было уничтожено 216 деревьевПОДРОБНЕЕ
Неласковым сегодня выглядит побережье Одессы.ПОДРОБНЕЕ
В Одессе ожидается довольно жаркий день. Накануне синоптики спрогнозировали для Одессы очень тёплую, ясную и безоблачную пятницу – одесситы могут смело собираться на море. Утром 15 сентября ожидается 20-21˚С, днём же температура воздуха в тени поднимется до 27-29 градусов тепла. Вечером обещают 21-23˚С при южном ветре со скоростью 2-4 м/с. Ранее «Одесская жизнь» сообщала, чтоПОДРОБНЕЕ
По состоянию на 22 августа, морская вода вдоль пляжей Одессы и области отвечает всем санитарно-микробиологичным показателям и нормативным требованиям, исходя из чего МОЗ смело заявлет: купаться в одесском море можно! Качество морской воды согласно результатам исследований более сотни образцов, взятых накануне, никаких опасений не вызывает. Заведующая отделением организации санитарно-эпидемиологических исследования Одесского областного лабораторного центра МинистерстваПОДРОБНЕЕ
Одесса продолжает радовать изумительными рассветами. Курортную идиллию, правда, портит большое количество мусора, которое остается после отдыхающих и своевременно не убирается коммунальными службами. А в остальном, не поленившиеся встать с утра пораньше и совершить прогулку к морю, будут вознаграждены завораживающим летним рассветом, легким ветерком и красотой одесского побережья. Воскресенье обещает радовать пляжной погодой. Температура воздуха будетПОДРОБНЕЕ
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