На одесских пляжах купаться можно, – лабораторный центр МОЗ

Грядущая жара в Южной Пальмире: море ждёт одесситов В Одессе ожидается довольно жаркий день. Накануне синоптики спрогнозировали для Одессы очень тёплую, ясную и безоблачную пятницу – одесситы могут смело собираться на море. Утром 15 сентября ожидается 20-21˚С, днём же температура воздуха в тени поднимется до 27-29 градусов тепла. Вечером обещают 21-23˚С при южном ветре со скоростью 2-4 м/с. Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ПОДРОБНЕЕ

В одесском море купаться можно! По состоянию на 22 августа, морская вода вдоль пляжей Одессы и области отвечает всем санитарно-микробиологичным показателям и нормативным требованиям, исходя из чего МОЗ смело заявлет: купаться в одесском море можно! Качество морской воды согласно результатам исследований более сотни образцов, взятых накануне, никаких опасений не вызывает. Заведующая отделением организации санитарно-эпидемиологических исследования Одесского областного лабораторного центра Министерства ПОДРОБНЕЕ