Новости Одессы и Одесской области

На одесских пляжах купаться можно, – лабораторный центр МОЗ

На одесских пляжах купаться можно, – лабораторный центр МОЗ

Морская воде соответствует установленным нормам.

Речь идет о муниципальных пляжах Одессы.

Об этом сообщают в лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

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