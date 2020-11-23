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На Одесщине появилась «горячая линия» для круглосуточной помощи при дорожных ЧП

На Одесщине появилась «горячая линия» для круглосуточной помощи при дорожных ЧП

В Одесской области заработала «горячая линия» по вопросам чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщает в Facebook Одесская областная государственная администрация, круглосуточная «горячая линия» начала свою работу в областной Службе автомобильных дорог. Она создана она для того, чтобы во время возникновения ЧП на дорогах спасатели смогли оперативно обеспечить помощь пострадавшим. Особенно это актуально в период зимних холодов.

Так, в случае необходимости можно связаться с диспетчером Службы по телефону +38 (067) 575-68-86 и отправить на его адрес свою геолокацию, а также голосовые и текстовые сообщения или фото с места происшествия.

Как заверили в облгосадминистрации, обращение будет оперативно отработано, благодаря взаимодействию областной Службы автодорог, Одесской облгосадминистрации, Нацполиции и областного Главка ГСЧС.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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