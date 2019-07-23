На Одещині зловмисники побили та обікрали людину з інвалідністю

Інцидент трапився у Подільському районі.

Двоє чоловіків, 31 і 38 років, прийшли додому до потерпілого та почали вимагати у нього гроші.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Як повідомляється, зловмисники почули від знайомої, що одинокий односелець отримав пенсію. Уже близько 10 години вечора чоловіки були біля дверей 57-річного потерпілого. Почувши підозрілий шум, господар визирнув і побачив на порозі двох незнайомців. Аби увійти всередину, непрохані гості запевнили чоловіка, що мають до нього серйозну розмову. Однак, щойно увійшли – почали вимагати гроші. Відмова була сприйнята агресивно і зловмисники збили з ніг пенсіонера та побили його. Наостанок чоловіки забрали дві з половиною тисячі гривень і пішли геть.

Щойно потерпілий оговтався, звернувся до поліції.

«Один із підозрюваних був затриманий під час масових гулянь у місті, а другого забрали з дому. Обидва – жителі Подільського району, 1981 та 1988 року народження, полюбляють оковиту та ніде не працюють, – розповів начальник Подільського ВП Микола Піщанський. – Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а постраждалому призначено судово-медичну експертизу, яка встановить тяжкість отриманих тілесних ушкоджень».

За скоєне правопорушникам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Фото: loyer.com.ua