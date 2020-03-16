На Одещині зловмисник викрав у пенсіонера майна на 122 тис грн

Ізмаїльські поліцейські притягують до відповідальності жителя району за серію майнових злочинів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

30-річний чоловік чотири рази навідувався до комори та гаража пенсіонера з Кислиць за дармовими продуктами харчування та садовою технікою. А пізніше, щоб доїхати додому в село, прямо під час розвантаження товару до крамниці викрав у підприємця з Ізмаїла автомобіль «ГАЗ». Затримали зловмисника на першому ж контрольно-пропускному пункті.

Своїми діями правопорушник заподіяв потерпілим збитків на загальну суму близько 122-х тисяч гривень. Із викраденого ним майна поліцейські повернули власникам все, окрім продуктів харчування.

«Чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 (замах на крадіжку), а також ч. 2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Суду фігурант чекатиме під вартою», – розповів начальник Ізмаїльського відділу поліції Сергій Зайков.

Фото: 20minut.ua

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