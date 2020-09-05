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На Одещині зіштовхнулися бус і легковик: постраждали діти

На Одещині зіштовхнулися бус і легковик: постраждали діти

Внаслідок аварії, що сталася сьогодні близько другої години дня, п’ятьох постраждалих, з яких двоє дітей, з травмами різного ступеня тяжкості доставили у районну лікарню.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, 50-річний водій мініавтобусу «Toyota Hiace» виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Renault», в якому знаходилася сімейна пара з двома дітьми – хлопчиком 2012 р.н. та дівчинкою 2019 р.н., а також жінка похилого віку. На даний час всі вони з травмами направлені до Овідіопольської лікарні. Водій іншого транспортного засобу сам звернувся до медичного закладу з травмами голови.

На місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба

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