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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині жінку покарають за те, що неправдиво звинуватила чоловіка

На Одещині жінку покарають за те, що неправдиво звинуватила чоловіка

Спершу жінка звинуватила чоловіка у крадіжці, згодом же відмовилась від показів.

Жительку Одещини покарають за неправдиве повідомлення про скоєння злочину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

Як зазначається,  жінка звернулася до правоохоронних органів і розповіла, начебто чоловік відібрав у неї сумку з готівкою та банківською карткою. Під час особистого обшуку у кишені чоловіка знайшли зарплатну картку заявниці. Правоохоронці затримали чоловіка та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Згодом, під час розгляду клопотання у суді про обрання запобіжного заходу підозрюваного у грабежі, громадянка відмовилась від показів та повністю заперечила факт скоєння злочину.

Щодо чоловіка кримінальне провадження закрили, а громадянці повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чорноморського відділу поліції (ч.1 ст.383, ч.1 ст. 384 КК України). Неправдиве повідомлення по вчинення злочину карається Законом до шести місяців арешту, до трьох років обмеження волі або до двох років ув’язнення.

Фото: Детектор медіа

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