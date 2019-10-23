На Одещині жінка викрала телефон у дитини з інвалідністю

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Жінка побачила у візочку дівчинку з телефоном, певний час вона ходила навколо дитини, відволікала її увагу. Коли дівчинка відклала телефон вбік, зловмисниця забрала його та пішла геть. Усе це зафіксували камери відеоспостереження.

– Я залишила доньку всього на декілька хвилин – відійшла до каси купити води, – розповідає мати дитини. – Щоб вона не плакала, залишила свій мобільний. Дитина не рухається і має проблеми з зором, а музика на телефоні її заспокоює. Коли ж повернулася, очам не повірила, – мобільника не було. А коли зрозуміла, що його вкрали, була шокована.

Злочин вразив і працівників Усатівського відділення поліції, куди жінка звернулася по допомогу.

– Цинічність цього вчинку не залишила байдужим нікого з наших співробітників, – ділиться начальник Усатівського ВП Ігор Панченко. – Особливо, коли ми знайшли зловмисницю та з’ясували, що вона і сама – мати трьох дітей, а телефон вкрала, бо нібито «випила зайвого».

Ґаджет поліцейські вилучили. З підозрюваною ж наразі проводять слідчі дії. За вчинене 44-річній жінці загрожує до трьох років позбавлення волі – таке максимальне покарання передбачене ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу.

– Я дуже вдячна поліцейським за їхню роботу, – не стримуючи емоцій, говорить потерпіла. – Я до останнього не вірила, що телефон знайдуть. А він для мене – не просто засіб зв’язку і, тим більше, не предмет розкоші, це – необхідність.

Фото: SugdNEWS