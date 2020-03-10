fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині затримали неповнолітнього хлопця, який під час сварки поранив ножем суперника

На Одещині затримали неповнолітнього хлопця, який під час сварки поранив ножем суперника

Патрульні міста Ізмаїл затримали хлопця, який імовірно завдав ножове поранення в ході сварки.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 9 вересня, ізмаїльські патрульні отримали виклик про нанесення тілесних ушкоджень.

На місці виклику інспектори дізнались, що між двома хлопцями відбулась сварка, в ході якої один із них наніс ножове поранення потерпілому.

Патрульні отримали детальний опис нападника та передали орієнтування всім поліцейським.

Згодом, патрулюючи територією міста, один з екіпажів патрульної поліції звернув увагу на молодика, який підходив під опис в орієнтуванні.

Спілкуючись з патрульними, 17-ти річний громадянин дуже нервував та не міг пояснити, де він перебував останнім часом.

Хлопця затримали та передали слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин події.

Фото: ZIK.UA

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить