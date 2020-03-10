На Одещині затримали неповнолітнього хлопця, який під час сварки поранив ножем суперника

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 9 вересня, ізмаїльські патрульні отримали виклик про нанесення тілесних ушкоджень.

На місці виклику інспектори дізнались, що між двома хлопцями відбулась сварка, в ході якої один із них наніс ножове поранення потерпілому.

Патрульні отримали детальний опис нападника та передали орієнтування всім поліцейським.

Згодом, патрулюючи територією міста, один з екіпажів патрульної поліції звернув увагу на молодика, який підходив під опис в орієнтуванні.

Спілкуючись з патрульними, 17-ти річний громадянин дуже нервував та не міг пояснити, де він перебував останнім часом.

Хлопця затримали та передали слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин події.