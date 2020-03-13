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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині за знущання нед дружиною чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі

На Одещині за знущання нед дружиною чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі

Чоловік постане перед судом за вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори Одещини (Роздільнянської місцевої прокуратури) скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Ширяївського району, який підозрюється у домашньому насильстві над співмешканкою (ст. 126-1 КК України).

Раніше чоловік вже притягувався за побутове насилля до адміністративної відповідальності.

Слідством з’ясовано, що обвинувачений, під впливом алкоголю, систематично ображав цивільну дружину брудною лайкою, погрожував фізичним насиллям, що як наслідок призвело до фізичних та психологічних страждань, розладів здоров’я та погіршення якості життя потерпілої.

Прикрою є також та обставина, що свідками таких протиправних дій батька були троє неповнолітніх дітей.

За вчинення вказаного злочину чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Фото: 24 Канал

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