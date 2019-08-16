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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині водолази шукають двох чоловіків у акваторії Чорного моря

На Одещині водолази шукають двох чоловіків у акваторії Чорного моря

Чоловіки зникли у Татарбунарському та Білгород-Дністровському районах.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

Вчора, 15 серпня, рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у с. Затока, Білгород-Дністровського району, під час купання зник хлопець 2001 року народження. Водолазами аварійно-рятувального загону  спеціального призначення обстежено 700 м2 дна моря. Зниклого не виявлено.  Пошукові роботи тривають.

Цього ж дня о 22:30 надійшло повідомлення про те, що у  Татарбунарському районі, с. Лиман, на курорті «Катранка» пішов купатися та зник  чоловік 1982 року народження. Водолазами аварійно-рятувального загону  розпочато пошукові роботи.

Фото: firtka.ua

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