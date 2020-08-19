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На Одещині викрили трьох зловмисників, які викрадали велосипеди

На Одещині викрили трьох зловмисників, які викрадали велосипеди

Поліцейські Одещини притягують до відповідальності трьох викрадачів велосипедів.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Усі вони мають за плечима досвід у майнових злочинах, за які відбули покарання.

52-річний житель Березівського району позбавив велосипеда молодого хлопця з райцентру, коли приїздив туди з села по ліки. Побачивши в чужому дворі двоколісний транспорт, чоловік вирішив зекономити на маршрутці, зламав замок на хвіртці і поїхав на велосипеді додому за п’ять кілометрів.

54-річний чоловік з Ізмаїльського району викрав велосипед у односельчанки. Жінка тримала транспорт в під’їзді. В око правопорушнику він впав, коли той приходив у гості до сусіда потерпілої – свого друга.

І, нарешті, 28-річний житель Біляївського району побив усі рекорди, викравши в Одесі одинадцять велосипедів, залишені власниками біля магазинів та багатоповерхівок.

У територіальних підрозділах поліції фігурантам повідомили про підозру в крадіжках за частинами 2 та 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, в залежності від того, з проникненням вони у приміщення чи без. Згідно з чинним законодавством максимальне покарання, яке загрожує чоловікам, – позбавлення волі на п’ять та шість років.

Поліцейські наголошують громадянам на тому, що треба дбати про захист свого майна і зачиняти його в гаражах, коморах чи оселях. Якщо ж виникає необхідність залишити транспорт на вулиці, то неодмінно користуйтесь кількома надійними замками або попросіть когось зі знайомих приглянути за ним.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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