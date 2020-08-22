Новости Одессы и Одесской области

На Одещині у ставку знайшли тіло восьмирічного хлопчика, якого шукали дві доби

На Одещині у ставку знайшли тіло восьмирічного хлопчика, якого шукали дві доби

Вчора, 21 серпня, о 13:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що на березі місцевого ставу знайдено взуття хлопчика 2012 р.н., який 20 серпня о 17:00 пішов до магазину та не повернувся за адресою: Білгород-Дністровський район, с. Стара Царичанка.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Водолазно-рятувальним відділенням смт. Затока обстежено 1000 м2 дна, 4000 м2 поверхні води, 5 км узбережжя. Став глибиною 0,7-0,8 м обстежений повністю, зниклого не виявлено. 22 серпня близько 07:45 місцевим населенням на ставку виявлено тіло потопельника.

Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки, гумовий човен та 6 чоловік особового складу з них 2 водолази.

Раніше у ГУНП в Одеській області повідомлялося, що розшукується мешканець села Стара Царичанка Чабан Андрій Сергійович, 2012 р.н., який  20 серпня, близько п’ятої години дня, пішов із дому та не повернувся.

Фото: пресслужби ДСНС, ГУНП

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить