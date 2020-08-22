На Одещині у ставку знайшли тіло восьмирічного хлопчика, якого шукали дві доби

Вчора, 21 серпня, о 13:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що на березі місцевого ставу знайдено взуття хлопчика 2012 р.н., який 20 серпня о 17:00 пішов до магазину та не повернувся за адресою: Білгород-Дністровський район, с. Стара Царичанка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Водолазно-рятувальним відділенням смт. Затока обстежено 1000 м2 дна, 4000 м2 поверхні води, 5 км узбережжя. Став глибиною 0,7-0,8 м обстежений повністю, зниклого не виявлено. 22 серпня близько 07:45 місцевим населенням на ставку виявлено тіло потопельника.

Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки, гумовий човен та 6 чоловік особового складу з них 2 водолази.

Раніше у ГУНП в Одеській області повідомлялося, що розшукується мешканець села Стара Царичанка Чабан Андрій Сергійович, 2012 р.н., який 20 серпня, близько п’ятої години дня, пішов із дому та не повернувся.

Фото: пресслужби ДСНС, ГУНП