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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині у морпіхів відбувається підготовка за британською програмою Orbital (фото)

На Одещині у морпіхів відбувається підготовка за британською програмою Orbital (фото)

На півдні Одещини розпочалися навчання підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ.

Про це пише Армія.Інформ.

Зокрема в Болграді особовий склад 88-го окремого батальйону морської піхоти розпочав планові заняття з бойової підготовки, залучивши до них британських військових фахівців. Представники Великої Британії прибули до міста, щоб побачити, наскільки ефективно залучені до процесу вишколу військовики, які торік отримали сертифікати інструкторів на курсах за міжнародною програмою підготовки ORBITAL.

Упродовж першого тижня роботи британських інструкторів проведено заняття за типовими стандартами індивідуальної тактичної, вогневої, інженерної підготовки, водіння бойових машин і тактичної медицини. Надалі теми занять і навчальні вправи поступово ускладнюватимуть.

З початку роботи іноземні військові відзначили достатньо високий рівень організації занять, їхнє забезпечення й методику роботи наших інструкторів. Крім того, наші гості запропонували провести тренінг для майже двох десятків найдосвідченіших українських військових за системою ORBITAL удома, на навчальній базі 88-го окремого батальйону морської піхоти.

Фото: Армія.Інформ

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