На Одещині у ДТП загинув 17-річний велосипедист

Внаслідок аварії за участю мікроавтобуса та велосипеда, що сталася сьогодні вночі на автодорозі Балта-Криве Озеро в селі Янишівка, від отриманих тілесних ушкоджень загинув 17-річний велосипедист.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські розслідують обставини ДТП у Любашівському районі.Попередньо встановлено, що наїзд на потерпілого 47-річний водій «Volkswagen» допустив, коли зустрічне авто засліпило йому очі.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини події встановлюються.

Фото: ГУНП

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