На Одещині у ДТП загинув 17-річний велосипедист

Внаслідок аварії за участю мікроавтобуса та велосипеда, що сталася сьогодні вночі на автодорозі Балта-Криве Озеро в селі Янишівка, від отриманих тілесних ушкоджень загинув 17-річний велосипедист.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Поліцейські розслідують обставини ДТП у Любашівському районі.Попередньо встановлено, що наїзд на потерпілого 47-річний водій «Volkswagen» допустив, коли зустрічне авто засліпило йому очі.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини події встановлюються.
Фото: ГУНП