На Одещині стартувало двостороннє українсько-румунське навчання Riverine-2020

В Ізмаїлі розпочалося спільне навчання Військово-Морських Сил України та Військово-Морських Сил Румунії Riverine-2020, яке проводиться вже третій рік поспіль починаючи з 2018 року.

Про це повідомляє Армія.Інформ.

На церемонії відкриття представники Командування Військово-Морських Сил ЗС України, Державної прикордонної служби України та Військово-Морських Сил Румунії закцентували увагу на важливості й актуальності проведення цього навчання. Riverine-2020 спрямоване на зміцнення регіональної безпеки, забезпечення стабільності та покращення рівня взаємодії та сумісності між Військово-Морськими Силами України і Румунії.

Крім корабельно-катерних груп, від українських та румунських ВМС до відпрацювання спільних заходів залучаються й підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

Керівництво навчання ставить за мету максимально ефективно натренувати та підготувати багатонаціональні корабельно-катерні тактичні групи до проведення операції з безпеки на річці Дунай. Під час навчання усі тактичні елементи відпрацьовуватимуться за стандартами НАТО.

Особливістю цьогорічного навчання стане відпрацювання завдань з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай та навчання з протиповітряної оборони з відбиття повітряного нападу противника в специфічних умовах річкової навігації. Ці навчально-бойові заходи проведуть у межах навчання вперше.

Чому виникла необхідність проводити бойове тралення? Варто зазначити, що останніми роками через активні повені та зміну рівня води в Дунаї на різних ділянках цієї річки виявляли вибухонебезпечні предмети ще часів Першої та Другої світових війн. Тому цілком очевидно, що було прийнято рішення залучити до роботи тральні групи.

Крім того, українські та румунські військові моряки разом із прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування, контролю за цивільним судноплавством, спостереження за річковою обстановкою та відпрацюють заходи з охорони та оборони місць стоянки тощо. Інтенсивно тренуватимуться з організації зв’язку та взаємодіятимуть з літаками та вертольотами морської авіації ВМС України. Учасники навчання проведуть пошуково-рятувальну операцію з рятування особового складу та нададуть допомогу аварійному надводному об’єкту, який зазнає лиха.

Фото: Армія.Інформ