На Одещині родина отруїлася чадним газом від газового котла: є двоє загиблих

Вчора, 30 березня, ввечері у приватному будинку в селі Латівка без ознак життя були виявлені 43-річний господар та його 77-річна мати.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Дружину загиблого, на рік молодшу за нього, та їхню восьмирічну донечку у вкрай важкому стані забрала «швидка». Попередня причина – отруєння чадним газом.

Родину виявили родичі, які, не додзвонившись до жодного з потерпілих, приїхали пересвідчитися, чи все з ними гаразд.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Обставини з’ясовуються, за попередніми даними люди отруїлися чадним газом від газового котла.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. В рамках провадження буде призначено низку експертиз.

Фото: euroservis.com.ua

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