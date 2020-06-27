На Одещині рятувальники обстежили території можливого затоплення (фото)

Вода з річок західних областей України поступово наближається до Одеської області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.
З метою оцінки обстановки та прогнозу наслідків паводку, рятувальники спільно з фахівцями Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, представниками сільських рад проводять обстеження територій можливого затоплення, що прилягають до межиріччя Турунчука і Дністра.
Водночас, рятувальники застерігають рибалок і відпочиваючих громадян на берегах водоймищ щодо можливого розливу води, затоплення місцевості і автошляхів та дії щодо запобігання небезпеці.
Фото: пресслужба