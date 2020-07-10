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На Одещині поліцейські покарали батьків хлопчика, який знущався над їжаком

На Одещині поліцейські покарали батьків хлопчика, який знущався над їжаком

Відео, на якому неповнолітній знущається над їжаком, правоохоронці виявили під час моніторингу мережі Інтернет.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зазначені відомості були зареєстровані до Журналу єдиного обліку Усатівського відділення поліції, на території якого сталася подія. В ході перевірки цього факту поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 15-річний житель села Іллінка. Свій вчинок хлопець пояснив тим, що хотів “помститися” тваринці за те, що та нібито напала на його морську свинку.

Співробітники ювенальної превенції провели з підлітком профілактичну бесіду. Враховуючи, що хлопець не досяг віку, з якого настає відповідальність за подібне правопорушення, на його батьків склали протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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