На Одещині поліцейські покарали батьків хлопчика, який знущався над їжаком

Відео, на якому неповнолітній знущається над їжаком, правоохоронці виявили під час моніторингу мережі Інтернет.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Зазначені відомості були зареєстровані до Журналу єдиного обліку Усатівського відділення поліції, на території якого сталася подія. В ході перевірки цього факту поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 15-річний житель села Іллінка. Свій вчинок хлопець пояснив тим, що хотів “помститися” тваринці за те, що та нібито напала на його морську свинку.

Співробітники ювенальної превенції провели з підлітком профілактичну бесіду. Враховуючи, що хлопець не досяг віку, з якого настає відповідальність за подібне правопорушення, на його батьків склали протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.