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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині податкова виявила склад фальсифікованої алкогольної продукції (фото)

На Одещині податкова виявила склад фальсифікованої алкогольної продукції (фото)

В складських приміщеннях комплексу зберігались вино та виноматеріали виноградні.

Про це повідомляє пресслужба ДФС в Одеській області.

Співробітниками Головного управління ДФС в Одеській області, під процесуальним керівництвом Прокуратури Одеської області, спільно з працівниками Національної поліції Одеської області, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.02.2020 року №6157/0/1-20, у ході проведення операції «Акциз-2020» та «Щит», у межах розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України, проведені обшуки на виробничому комплексі, розташованому в Одеської області.

В складських приміщеннях комплексу зберігались вино та виноматеріали виноградні.

За результатами проведених дій всього вилучено матеріальних цінностей на загальну суму 48,8 млн грн, а саме:

– виноматеріалів на суму 42,6 млн грн;

– готової продукції на суму 6,2 млн грн, у тому числі не обклеєну марками акцизного податку, розлиту у пластикову тару об’ємом 1,3,5 літрів та bag-in-box об’ємом 10 літрів.

Фото: ДФС

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