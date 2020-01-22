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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині підприємцю, який не виплатив зарплату майже п’ятистам співробітникам загрожує до п’яти років позбавлення волі

На Одещині підприємцю, який не виплатив зарплату майже п’ятистам співробітникам загрожує до п’яти років позбавлення волі

Від протиправних дій чоловіка потерпіли майже півтисячі співробітників, а загальна сума заборгованості перед ними склала понад 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунки  підприємства регулярно надходили кошти, достатні для виплати в повному обсязі зарплати всім працівникам. Незважаючи на це, упродовж двох місяців керівник підприємства свідомо не виплачував заробітну плату діючим співробітникам та, крім того, не видав грошове забезпечення 20-ти людям, що звільнялися. Натомість гроші, отримані для виплати зарплатні, використовувалися не за призначенням – на оплату інших видатків, закупівлю сировини, сплату за спожиту електроенергію тощо.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили чоловікові про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 175 (Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) Кримінального кодексу України.

Наразі він відсторонений від виконання обов’язків, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, –  до п’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: ГУНП

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