На Одещині під час застілля чоловік випадково вбив тещу друга

В гостях у приятеля підозрюваний, не розрахувавши сили, відштовхнув від столу нетверезу тещу господаря, яка вимагала пригостити її випивкою.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

64-річна потерпіла не втрималася на ногах, впала та вдарилася головою. Від отриманої черепно-мозкової травми жінка невдовзі померла.

Правоохоронці 64-річного підозрюваного затримали. Він пояснив, що не мав наміру заподіювати потерпілій тілесні ушкодження.

– Фігурантові повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – прокоментував т.в.о. начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Олександр Гнєдов. – Досудове розслідування триває.

Фото: prozahid.com

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