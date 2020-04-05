fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині під час пожежі постраждала 14-річна дитина

На Одещині під час пожежі постраждала 14-річна дитина

Вчора, 4 квітня в селі Мирне на вул. Центральна сталося загоряння будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

До місця виклику о 21:36 прибуло пожежно-рятувальне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини і було виявлено загоряння даху приватного житлового будинку. Рятувальники пожежу ліквідували о 22:02 на площі 50 кв. м. Внаслідок пожежі отримала отруєння продуктами горіння 14-річна дитина, яку працівниками швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу.

До ліквідації пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить