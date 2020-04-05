На Одещині під час пожежі постраждала 14-річна дитина

Вчора, 4 квітня в селі Мирне на вул. Центральна сталося загоряння будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

До місця виклику о 21:36 прибуло пожежно-рятувальне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини і було виявлено загоряння даху приватного житлового будинку. Рятувальники пожежу ліквідували о 22:02 на площі 50 кв. м. Внаслідок пожежі отримала отруєння продуктами горіння 14-річна дитина, яку працівниками швидкої медичної допомоги госпіталізовано до медичного закладу.

До ліквідації пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС

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