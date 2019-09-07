На Одещині під час перевірки питної води виявили віруси та кишкові паразити

Карантин у школах і садках не запроваджували, ситуація із захворюваністю не перевищує рівня захворюваності попередніх років.

Про це повідомляє Сила громад.

У Болградському районі склалася критична ситуація з питною водою. Фахівці Одеського обласного центру МОЗ виявили в головному питному джерелі півдня Одеської області, озері Ялпуг, збудників інфекційних хвороб вірусної етиології. У воді знайдений ряд вірусів і кишкових паразитів.

Про це повідомила начальниця відділу Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Болградського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області Олена Гайдаржи.

Проби води були взяті на місці водозабору КП “Міськводоканал”, 1 кілометр вище водозабору і 100 метрів нижче водозабору, – повідомили в райадміністрації. Крім того, зазначають службовці, що особливе занепокоєння викликає ситуація із забезпеченням питною водою села Оксамитне, де немає джерел питної води. Обладнаний в цьому населеному пункті водопровід подає в житлові будинки воду з озера Ялпуг без очищення і знезараження, і не має належної проєктної документації.

Ситуацію в районі ускладнює зношеність розподільних мереж міського та сільських водопроводів – зношені більш 50% комунікацій. Крім того, незадовільним визнано якість питної води в ряді бюветів і свердловин. Щоб уникнути групових інфекційних і паразитологічних захворювань, жителям Болградського району рекомендували утриматися від купання в озері Ялпуг.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зобов’язала міськводоканал, балансоутримувачів бюветів і свердловин провести дезінфекцію обладнання та мереж.

Як повідомили в РДА, в селі Оксамитному перекриють водопровід. Замість неочищеної води з озера школи і дитячі садки, а також будинки повинні забезпечать привізною водою. Також сільраді радять укласти договори на поставку води питної якості з іншими постачальниками, які мають санітарні паспорти.

Наразі ситуацію тримають під контролем, і вона не впливає на захворюваність населення, повідомили в райадміністрації. Через три дні після того, як проблему обговорили на комісії з техногенної безпеки Болградського району, на місцях вже виконані деякі заходи з очищення обладнання мереж.

Фото: УНІАН