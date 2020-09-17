На Одещині невідомі підпалили скейт-майданчик

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Вчора, 16 вересня о 1:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Чорноморськ, вул. Паркова,11 загорання скейт-майданчика. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загорання відкритим полум’ям однієї із конструкцій скейт-майданчика. Пожежа була локалізована о 1:27 та ліквідована о 1:57 на загальній площі 50 м кв. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дерев’яний настил для катання на скейтах та самокатах. Ймовірна причина пожежі – занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою. Збиток – встановлюється. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба