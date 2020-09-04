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На Одещині намагаються повернути у держвласність понад 200 га землі вартістю 6 млн грн

На Одещині намагаються повернути у держвласність понад 200 га землі вартістю 6 млн грн

Прокуратура вимагає повернути державі понад 200 га землі сільгосппризначення у Кодимському районі вартістю майже 6 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

Котовська місцева прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 200 га вартістю майже 6 млн гривень.

Позовні вимоги мотивовано тим, що тривалий час ці землі використовувались підприємством без оформлених належним чином правовстановлюючих документів на землекористування.

Рішення щодо передачі вищезазначених ділянок у власність чи користування будь-яким фізичним чи юридичним особам, органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування не приймалися.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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