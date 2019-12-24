На Одещині на сміттєзвлищі знайшли матрац з грошима

Про це повідомляє Одесит.

Однак, вона не взяла гроші собі, а передала знахідку в місцевий храм, щоб священик допоміг знайти власника.

Священик оголосив, що власник грошей може звернутися в храм і йому ці гроші повернуть. Односельці були вражені вчинком жінки і тепер просять, щоб частина суми все-таки віддали їй. А в разі, якщо власник не знайдеться, просять передати всю суму цій сім’ї. При цьому користувачі соцмереж чесно зізнаються, що аж ніяк не впевнені, що на її місці змогли б вчинити так само.

– Взагалі Лариса (жінка, яка знайшла гроші) – це великий приклад для всіх нас. Дуже приємно, що серед нас є такі люди, – написав у Фейсбук один з жителів району Валерій Хакимов.

Фото ілюстративне: Zik.ua

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