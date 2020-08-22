На Одещині легковик злетів з ґрунтової дороги та впав у схил: є двоє постраждалих

Аварія сталася між селами Озерне та Нова Некрасівка.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередніми даними, 46-річний водій «Opel», рухаючись по ґрунтовій дорозі вздовж озера Ялпуг, не впорався з керуванням і з’їхав зі схилу. Кермувальник разом з 40-річною пасажиркою отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до міської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини події встановлюються.

Фото: пресслужба