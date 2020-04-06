На Одещині лабораторно підтвердили 27-й випадок захворювання на COVID-19

Лабораторним центром МОЗ в Одесі підтверджено загалом 27 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

– Сьогодні (вчора, – ред) діагноз підтверджено у мешканця Одеси 1963р.н., його госпіталізовано до інфекційної лікарні, – зазначив він.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Усього в Україні зафіксовано 37 летальних випадків від COVID-19 . Загалом 28 осіб уже одужало — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: Naija News

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