Новости Одессы и Одесской области

На Одещині двоє підлітків напідпитку зламали три паркани: батьки відновлювали власним коштом

На Одещині двоє підлітків напідпитку зламали три паркани: батьки відновлювали власним коштом

Поліцейські пред’явили підозру двом неповнолітнім жителям Біляївки у грубому порушенні громадського порядку.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Повертаючись напідпитку вночі додому, 17-річні хлопці зламали на одній із вулиць міста три паркани.

Із заявами про зламані залізобетонні та дерев’яну огорожі до поліції звернулися одразу троє потерпілих: 44-річна мати п’ятьох дітей, 79-річна пенсіонерка та 34-річний чоловік.

Вжитими заходами дільничні офіцери поліції викрили в скоєнні злочину двох місцевих юнаків з благополучних сімей. У своє виправдання неповнолітні пояснили, що причиною негідної поведінки став алкоголь, який вони вжили.

Батьки правопорушників, дізнавшись про скоєне синами, взяли на себе відшкодування збитків, завданих потерпілим, і вже полагодили всі паркани. Втім це не звільняє правопорушників від відповідальності. За неправомірні дії хлопців слідчі оголосили їм підозру за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Фото: пресслужба

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить