На Одещині двоє підлітків напідпитку зламали три паркани: батьки відновлювали власним коштом

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Повертаючись напідпитку вночі додому, 17-річні хлопці зламали на одній із вулиць міста три паркани.

Із заявами про зламані залізобетонні та дерев’яну огорожі до поліції звернулися одразу троє потерпілих: 44-річна мати п’ятьох дітей, 79-річна пенсіонерка та 34-річний чоловік.

Вжитими заходами дільничні офіцери поліції викрили в скоєнні злочину двох місцевих юнаків з благополучних сімей. У своє виправдання неповнолітні пояснили, що причиною негідної поведінки став алкоголь, який вони вжили.

Батьки правопорушників, дізнавшись про скоєне синами, взяли на себе відшкодування збитків, завданих потерпілим, і вже полагодили всі паркани. Втім це не звільняє правопорушників від відповідальності. За неправомірні дії хлопців слідчі оголосили їм підозру за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Фото: пресслужба