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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині двоє невідомих підпалили автівку блогера (відео)

На Одещині двоє невідомих підпалили автівку блогера (відео)

Вночі, 11 травня, в Ізмаїлі невідомі зловмисники підпалили автомобіль Volkswagen Polo, який належить блогеру Олександру Степаненко.

Про це повідомило видання «Бессарабія INFORM».

Сусіди повідомили Олександру про пожежу о 3:50. Він вибіг на вулицю і побачив, що передня частина його машини охоплена полум’ям.

Нацгвардійці практично відразу викликали пожежників, які приїхали і загасили полум’я, не давши згоріти автомобілю повністю.

Сусіди розповіли блогеру, що бачили, як двоє хлопців втекли після спалаху з місця події.

Олександр Степаненко пов’язує підпал автомобіля зі своєю громадською діяльністю. Він відомий тим, що неодноразово повідомляв на своєму каналі про порушення деякими патрульними поліцейськими ПДР і вимаганні ними хабарів у водіїв. У зв’язку з цим, за даними видання, у нього склалися досить напружені відносини з співробітниками і керівництвом даної служби.

Фото: Бессарабія.Інформ

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