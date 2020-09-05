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На Одещині довелося рятувати трьох осіб, яких затисло у “Жигулях”

На Одещині довелося рятувати трьох осіб, яких затисло у “Жигулях”

Рятувальники деблокували з легковика постраждалих пасажирів та водія.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 5 вересня,  о 00:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами смт Великодолинське Овідіополського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля “ВАЗ 2101” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок події постраждало 4 особи, водій 1984 р.н. та 3 пасажири: 1991 р.н., 1993 р.н., 1991 р.н.

Співробітниками ДСНС з понівеченого салону автомобіля деблоковано постраждалих водія та двох пасажирів, ще один пасажир залишив салон самостійно до прибуття підрозділу. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Фото: УНІАН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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