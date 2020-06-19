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На Одещині дорожники завершують капітальний ремонт майже 8 км дороги державного значення (фото)

На Одещині дорожники завершують капітальний ремонт майже 8 км дороги державного значення (фото)

Капітальний ремонт дороги державного значення Р-33 Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, на ділянці км 378 – км 386 (протяжність 7,926 км) уже на завершальному етапі.

Про це повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Наразі уже нанесено осьову дорожню розмітку, влаштовано тротуари та з’їзди.

Досі ведуться роботи з влаштування перильного огородження, встановлюються дорожні знаки.

Наприкінці тижня розпочнуться роботи з нанесення крайової дорожньої розмітки.

Ділянка км 378 – км 386 проходить від с.Розалівка до с.Кучурган через села Степанівка та Павлівка (Роздільнянський район).

Роботи з капітального ремонту цієї ділянки дороги було розпочато у березні 2018 року, але за відсутності фінансування роботи було призупинено. У цьому році Постановою Кабінету Міністрів України виділено 60 млн грн. для завершення ремонтних робіт цієї ділянки дороги.

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Фото: пресслужба

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