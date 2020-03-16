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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині для інформування населення про ситуації з коронавірусом створили спеціальні сторінки у соцмережі та месенджері

На Одещині для інформування населення про ситуації з коронавірусом створили спеціальні сторінки у соцмережі та месенджері

Одеська обласна державна адміністрації вживає максимальних заходів по недопущенню поширення коронавірусу в Одеському регіоні.

Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

– Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято ряд обмежувальних заходів. Це стосується масових скупчень людей та закриття пунктів пропуску на кордоні. Всі лікарні приведено до повної готовності. В медичних закладах розгорнуто більше 900 місць. У разі потреби всі медичні заклади будуть перепрофільовані для лікування пацієнтів від коронавірусу. Департаментом охорони здоров’я замовлено спеціальні тести, захисні маски та костюми, апарати штучної вентиляції легень тощо, – розповів він.

Також Одеською обласною державною адміністрацією створено сторінку у соціальній мережі Фейсбук та відповідний Телеграм-канал для оперативного інформування щодо ситуації у регіоні.

Фото: zoda.gov.ua

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