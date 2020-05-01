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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині депутат заробив 300 тис грн на придбанні одного автобуса

На Одещині депутат заробив 300 тис грн на придбанні одного автобуса

На придбанні одного автобусу керівник комунального підприємства Затоківської селищної ради заробив 300 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Службовець значно завищив вартість автотранспорту під час тендеру та звісно забезпечив перемогу в ньому підконтрольній комерційній структурі.

За оцінкою експертів збитки місцевого бюджету від дій «партнерів» перевищують 300 тисяч гривень.

У ході обшуків співробітники Служби вилучили документи, які підтверджують проведення оборудки.
Керівнику комунального підприємства Затоківської селищної ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Фото ілюстративне: Новоград.City

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