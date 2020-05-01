На Одещині депутат заробив 300 тис грн на придбанні одного автобуса

На придбанні одного автобусу керівник комунального підприємства Затоківської селищної ради заробив 300 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Службовець значно завищив вартість автотранспорту під час тендеру та звісно забезпечив перемогу в ньому підконтрольній комерційній структурі.

За оцінкою експертів збитки місцевого бюджету від дій «партнерів» перевищують 300 тисяч гривень.

У ході обшуків співробітники Служби вилучили документи, які підтверджують проведення оборудки.

Керівнику комунального підприємства Затоківської селищної ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Фото ілюстративне: Новоград.City

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