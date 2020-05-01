На Одещині депутат заробив 300 тис грн на придбанні одного автобуса

На придбанні одного автобусу керівник комунального підприємства Затоківської селищної ради заробив 300 тисяч гривень.
Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.
Службовець значно завищив вартість автотранспорту під час тендеру та звісно забезпечив перемогу в ньому підконтрольній комерційній структурі.
За оцінкою експертів збитки місцевого бюджету від дій «партнерів» перевищують 300 тисяч гривень.
У ході обшуків співробітники Служби вилучили документи, які підтверджують проведення оборудки.
Керівнику комунального підприємства Затоківської селищної ради повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне: Новоград.City