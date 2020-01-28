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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині депутат сільради утримував підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв

На Одещині депутат сільради утримував підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв

Виготовлені і вилучені у підпільному цеху алкогольні напої не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДФС в Одеській області.

Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури області у січні поточного року, направлено до суду кримінальне провадження з угодою про визнання винуватості за обвинуваченням депутата селищної ради об’єднаної територіальної громади у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено групу осіб, які без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію алкогольних напоїв, не маючи права на здійснення такої діяльності, організували на Одещині незаконне виготовлення алкогольних напоїв, відкривши підпільний цех за місцем проживання депутата селищної ради, з метою подальшого збуту та отримання незаконного прибутку.

Виготовлені і вилучені у підпільному цеху алкогольні напої не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні.

Фото: ДФС

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